Il Libro del Siracide (48,1) descrive Sant’Elia profeta con queste parole: “Allora sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola”. Appare chiaro come la nota caratterizzante di questo grande profeta sua la sua parola potente tanto da essere paragonata alle fiamme del fuoco. Sant’Elia Tesbita fu profeta del Signore ai tempi del regno Acab e di Acazia. Si schierò contro le infedeltà praticate dal popolo e sottolineà l’importanza di tornare a Dio. Fu talmente grande da essere considerato una sorta di precursore di San Giovanni Battista, il quale a sua volta fu il precursore di Cristo. Il nome Elia significa “il mio Dio è Jahvé” e la nascita del profeta si colloca verso la fine del X secolo a. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 20 luglio, Sant’Elia: è il profeta che ascende al cielo in modo prodigioso

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