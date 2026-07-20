Odissea da che età si può vedere? Le sequenze che potrebbero impressionare i più piccoli

Con l’arrivo di Odissea al cinema, molti genitori si stanno chiedendo se è un film adatto ai bambini e da che età in poi. Prima di rispondervi e spiegarvi brevemente cosa si vede nel film, è bene specificare che in Italia il film non è vietato ai minori ed è stato ritenuto “per tutti”. Negli USA invece è stato distribuito con il rating R, che consente ai minori di 17 anni di vedere il film solo se accompagnati da un adulto. Seguono spoiler su alcune scene del film di Cristopher Nolan. Il film dura 2 ore e 52 minuti e a nostro avviso può essere guardato da ragazzi dai 12 anni in poi – che poi è anche l’età in cui i ragazzi iniziano a studiare Odissea alle medie. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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ODISSEA di Christopher Nolan: recensione completa

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