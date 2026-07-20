Nuova Ternana al decollo Cloche a Franco Fedeli

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La proprietà della Nuova Ternana 1925 è stata ufficialmente confermata, con l’accordo societario definito. Nelle prossime ore saranno avviati i primi passi ufficiali a livello sportivo, tra cui la scelta dell’allenatore e i movimenti di mercato. È previsto anche l’inizio del ritiro estivo. La gestione passerà a Franco Fedeli.

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Ci sono conferme per l’accordo societario definitivo riguardante le quote di proprietà della Nuova Ternana 1925. È aspetto fondamentale che consentirà nelle prossime ore di compiere i primi passi ufficiali a livello sportivo, in primis la scelta dell’allenatore, i primi movimenti di mercato e a seguire l’inizio del ritiro estivo. Intanto, al "Liberati" sono in corso i fondamentali lavori di ripristino del manto erboso e non solo. Franco Fedeli sta effettivamente per acquisire il 90% delle quote con annessa presidenza di cui si parla da un paio di settimane, Unicusano manterrà l’8%, Francesco Emanuele Tonel il 2%. L’ateneo romano fornirebbe una sponsorizzazione alla squadra che parteciperà al campionato di Serie D e a quella di calcio a 5 (di cui Tonel è presidente) impegnata nel campionato di A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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