Nido Pinocchio e indagini Il Pd scarica il gruppo consiliare | Un scelta non condivisa
Il Partito Democratico ha deciso di allontanare il gruppo consiliare che sostiene la giunta comunale, senza condividere la scelta. La decisione riguarda il caso del Nido Pinocchio e le relative indagini. La rottura si manifesta all’interno della maggioranza di centrosinistra a San Miniato, con il partito che ha comunicato di non condividere la linea adottata dal gruppo consiliare. La vicenda ha creato una frattura tra i membri del partito e i rappresentanti dell’amministrazione comunale.
Il caso Nido Pinocchio apre una crepa nella maggioranza di centrosinistra a San Miniato. Non tanto sul merito della vicenda, quanto sul rapporto fra il Partito Democratico e il gruppo consiliare che sostiene la giunta guidata dal sindaco Simone Giglioli. Una distanza che il Pd, guidato dalla neo segretaria Tamara Santini, rende pubblica con una nota diffusa a poche ore dal consiglio comunale dove sono state discusse le relazioni finali della Commissione d’indagine. Il partito rivendica innanzitutto il proprio ruolo nella nascita della commissione. "Il Partito Democratico ha fortemente sostenuto l’istituzione della Commissione d’Indagine... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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