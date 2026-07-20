Nido Pinocchio e indagini Il Pd scarica il gruppo consiliare | Un scelta non condivisa

Notizia in breve

Il Partito Democratico ha deciso di allontanare il gruppo consiliare che sostiene la giunta comunale, senza condividere la scelta. La decisione riguarda il caso del Nido Pinocchio e le relative indagini. La rottura si manifesta all’interno della maggioranza di centrosinistra a San Miniato, con il partito che ha comunicato di non condividere la linea adottata dal gruppo consiliare. La vicenda ha creato una frattura tra i membri del partito e i rappresentanti dell’amministrazione comunale.