Napoli | il caldo record colpisce le fasce più povere l’allarme di Legambiente sulla crisi sociale

A Napoli, circa 200mila persone vivono nei quartieri più caldi e con maggior disagio economico, colpite dall'emergenza afa. L'ondata di calore che interessa il sud Italia non è solo un fenomeno meteorologico, ma si trasforma in una crisi sociale. Le zone più vulnerabili affrontano livelli di disagio elevati, mentre le temperature record aggravano le condizioni di vita.

L’emergenza afa a Napoli evidenzia un forte divario sociale: quasi 200mila persone vivono nei quartieri più caldi e con maggior disagio economico. L’ondata di calore che sta flagellando il sud Italia non rappresenta soltanto un problema di natura meteorologica, ma si sta trasformando in una vera e propria piaga sociale. Nella città di Napoli, le temperature estive al suolo registrate nell’ultimo decennio si aggirano mediamente tra i 41°C e i 42°C. Questa statistica nasconde tuttavia una profonda e ingiusta disparità interna: tra le zone collinari e i rioni caratterizzati da una massiccia ed edilizia cementificazione si registra infatti un divario termico che supera i 7°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

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