Napoli altro che addio per il big | Allegri lo ha convinto a restare

Il centrocampista camerunense, alla sesta stagione con il Napoli, aveva rifiutato il rinnovo e voleva lasciare la squadra. Tuttavia, l’allenatore ha avviato un dialogo per convincerlo a restare. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la volontà di Allegri di trattenere il giocatore si fa strada. Il calciatore sta considerando la proposta e potrebbe decidere di continuare in azzurro. La decisione finale non è stata ancora comunicata.

Anguissa ha rifiutato il rinnovo e voleva partire, ma Allegri lo sta convincendo a restare al Napoli. Il centrocampista camerunense, alla sesta stagione con gli azzurri, cambia idea sul suo futuro. Anguissa e il Napoli: da addio a permanenza. André-Frank Zambo Anguissa sembrava destinato a lasciare il Napoli questa estate. Il centrocampista del Camerun ha rifiutato ogni offerta di rinnovo contrattuale e con un solo anno rimasto in scadenza, l’addio appariva inevitabile. Ha manifestato chiaramente l’intenzione di cercare una nuova esperienza altrove. Invece, il dialogo con Allegri e la dirigenza ha invertito completamente la rotta. Allegri stima Anguissa da sempre e lo considera un calciatore fondamentale nello scacchiere tattico del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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