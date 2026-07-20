Morto a Bologna Zuppi | vicinanza alla famiglia

L’Arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, ha espresso vicinanza alla famiglia e a tutte le persone colpite dall’incidente avvenuto ieri al quartiere Pilastro. In una dichiarazione, ha affermato di essere vicino nella preghiera a chi sta vivendo momenti difficili a causa dell’accaduto. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla natura dell’incidente o sulle circostanze.

ROMA, 20 LUG – L’Arcivescovo di Bologna il card. Matteo Zuppi è vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri al Pilastro, ed esprime vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che stanno soffrendo. zuppi, secondo quanto riferisce una nota, “invoca Dio perché in questo momento non prevalgono l’odio, la violenza, anche verbale e nei social, la strumentalizzazione per nessuna ragione”, ma piuttosto “il rispetto, il dialogo e la giustizia cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle Istituzioni”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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