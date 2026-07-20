Monza ammoniaca nelle fogne Evacuati 30 operai | lavoravano sottoterra
A Monza, trenta operai sono stati evacuati dopo che l’aria in un cantiere sotterraneo si è saturata di ammoniaca. Gli operai stavano lavorando nelle fogne quando è stata rilevata la presenza del gas, che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Nessuno dei lavoratori ha riportato ferite gravi, ma sono stati portati in ospedale per controlli. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di bonifica sono in corso.
Monza – Poteva finire male. Trenta operai costretti a lavorare sottoterra, in spazi angusti, l’aria a disposizione che all’improvviso comincia a saturarsi di ammoniaca. Li hanno dovuti evacuare a tutta velocità l’altro giorno gli operai impegnati nel maxi cantiere per il risanamento delle fognature in viale Campania, che dal 2023, quando si aprirono le prime voragini nel collettore fognario facendo sprofondare la strada, tiene in apprensione Brianz’Acque. Un cantiere da 10 milioni di euro che ha rivoluzionato il traffico della zona. E sono stati proprio i tecnici dell’azienda partecipata responsabile del ciclo idrico brianzolo ad accorgersi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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