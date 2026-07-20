Monza ammoniaca nelle fogne Evacuati 30 operai | lavoravano sottoterra

Notizia in breve

A Monza, trenta operai sono stati evacuati dopo che l’aria in un cantiere sotterraneo si è saturata di ammoniaca. Gli operai stavano lavorando nelle fogne quando è stata rilevata la presenza del gas, che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Nessuno dei lavoratori ha riportato ferite gravi, ma sono stati portati in ospedale per controlli. La zona è stata messa in sicurezza e le operazioni di bonifica sono in corso.