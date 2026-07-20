A Montevarchi, il giardino di Villa Pettini è stato aperto ufficialmente con uno spettacolo dedicato a fratellanza e accoglienza. L’evento ha combinato musica e cultura, coinvolgendo la comunità locale. La serata ha segnato l’inizio delle nuove aree verdi, con interventi e performance dal vivo. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, creando un’occasione di condivisione e festa pubblica.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Una serata all’insegna della cultura, della musica e della condivisione ha inaugurato il nuovo giardino di Villa Pettini a Montevarchi. Lo scorso 11 luglio la struttura ha ospitato lo spettacolo “Tutti insieme una grande anima”, realizzato proprio nel nuovo spazio esterno inaugurato grazie all’impegno dei volontari del Punto Famiglia Villa Pettini. Lo spettacolo, ideato nel contesto di Villa Angaran San Giuseppe, rientra nel progetto “Walkabout – Perdersi e trovarsi nei libri”, un percorso che unisce teatro, reading e musica con l’obiettivo di trasformare la lettura in un’esperienza collettiva, capace di coinvolgere il pubblico attraverso parole, suoni ed emozioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, Villa Pettini inaugura il nuovo giardino con lo spettacolo dedicato a fratellanza e accoglienza

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