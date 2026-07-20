Mondiali | nessuno come la Spagna campione nel calcio maschile e femminile

Da agi.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina, conquistando entrambi i titoli mondiali maschili e femminili nello stesso anno. Con questa vittoria, diventa la prima nazione a detenere contemporaneamente i titoli iridati in entrambe le categorie. La nazionale maschile e quella femminile hanno ottenuto il titolo mondiale nella stessa edizione del torneo. La finale si è disputata con la nazionale argentina, e i dettagli del punteggio non sono stati specificati.

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AGI – La Spagna, battendo l’ Argentina nella finale dei Mondiali 2026, è diventata la prima Nazione della storia del calcio a detenere contemporaneamente i titoli iridati sia maschile che femminile. Da Sydney nel 2023 al ‘ MetLife Stadium ’ nel New Jersey nel 2026, ‘ La Roja ’ ha riscritto la storia del calcio completando un ‘doppio regno’ senza precedenti nel calcio mondiale che nemmeno potenze come Brasile, Inghilterra e Germania erano riuscite a realizzarlo. Nei 96 anni di storia della Coppa del mondo ( Mondiali ), il calcio internazionale ha visto dinastie iconiche: il Brasile di Pelé, la macchina implacabile della Germania Ovest, il colosso femminile degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Agi.it

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LA SPAGNA È CAMPIONE DEL MONDO

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