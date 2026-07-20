mondiali 2026 anche gli sfollati in venezuela si sono emozionati per spagna argentina

Durante la finale dei Mondiali 2026, giocata al MetLife Stadium di New York, la Spagna ha vinto il suo secondo titolo mondiale battendo l’Argentina 1-0 dopo i supplementari. Il gol decisivo è stato segnato da Ferran Torres. La partita ha suscitato emozioni anche tra gli sfollati in Venezuela, che hanno seguito l’evento. La vittoria della squadra spagnola ha concluso la competizione, che aveva coinvolto numerosi paesi e pubblico internazionale.

La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Al MetLife Stadium di New York, le Furie Rosse hanno battuto l’ Argentina 1-0 dopo i supplementari, grazie al gol di Ferran Torres. Decisiva anche l’ espulsione di Enzo Fernández. L’ Albiceleste chiude la finale senza tiri in porta e sfuma il bis mondiale per Lionel Messi, mentre la Roja completa il suo doppio trionfo dopo il successo europeo. Tutto il mondo si è fermato per vedere il match: in Venezuela gli sfollati di La Guaira, la località più colpita dal terremoto, si sono presi una paio d’ore di serenità per godersi la finale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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