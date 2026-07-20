Al ministero delle Infrastrutture e Trasporti si discute della presenza di figure che passano tra enti pubblici e aziende private, creando un possibile rischio di porte girevoli. La situazione ha suscitato ironia tra alcuni addetti, che hanno chiamato l’ente coinvolto «Ente nazionale in autocontrollo». La questione riguarda le nomine e le transizioni di personale tra settori pubblici e privati, senza specificare i nomi o i dettagli delle persone coinvolte.

Al ministero delle Infrastrutture e trasporti qualcuno, con amara ironia, lo ha ribattezzato «Ente nazionale in autocontrollo». Il riferimento è all’ Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (l’autorità unica di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza dell’aviazione civile in Italia) che sta vivendo una delicata fase di vacatio della sua governance. I partiti della maggioranza ci hanno ormai abituato ai litigi e agli stalli al momento delle decisioni sulle poltrone di enti, agenzie a authority, ma in un settore strategico come il trasporto aereo la sostituzione del presidente Enac, Pierluigi Di Palma, nominato dal governo Draghi e scaduto il primo luglio scorso dopo cinque anni di mandato, rappresenta una scelta nevralgica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mit-Enac, il rischio di porte girevoli che imbarazza Porta Pia

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