Un incendio ha distrutto un minimarket situato al civico 22 di piazzale Flaminio, lasciando solo muri anneriti e scaffali di plastica sciolti dal calore. L’incendio avviene a pochi giorni da una sparatoria avvenuta a Casalotti, alimentando sospetti di una possibile ritorsione legata a una faida tra gruppi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Del minimarket al civico 22 di piazzale Flaminio restano solo i muri anneriti e la plastica degli scaffali sciolta dal fuoco. Un rogo che fa pensare a una possibile ritorsione. Il negozio appartiene a S.T.K., un esponente del Bangladesh Nationalist Party, lo stesso partito di cui l'uomo ricercato per la strage di Casalotti, Shahadat Hossain, affermava di essere un membro. Una coincidenza che porta la polizia a non escludere che dietro l'episodio possa esserci lo spettro di una ritorsione. Un messaggio in quella che potrebbe essere una resa dei conti all'interno della comunità bengalese romana, la stessa che pochi giorni fa ha tappezzato il quartiere di Torpignattara con manifesti raffiguranti il volto del ricercato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Minimarket a fuoco, dopo la strage di Casalotti lo spettro della faida "bangla"

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