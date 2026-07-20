Due minorenni sono state arrestate a Milano dopo aver rapinato una donna e mostrato il bottino su TikTok. L'intervento della polizia è avvenuto alle 2 di notte in via Torino, all'angolo con corso di Porta Ticinese. Una delle ragazze, di 22 anni, è stata fermata mentre si trovava in strada e, sotto pretesto di chiedere una sigaretta, le è stata sottratta la borsa.

Milano – Il blitz in via Torino angolo corso di Porta Ticinese alle 2 dello scorso 25 giugno. Una ventiduenne fermata in strada con la scusa della sigaretta e depredata della borsa. Poi la presa alle spalle, i capelli tirati all'indietro per esporre il collo e lo strappo della catenina. https:www.ilgiorno.itvideomaxi-blitz-baby-gang--p1seluq5 Poco dopo, quella catenina compare in un video, postato su una pagina Tiktok con 100mila follower: il profilo appartiene a una diciassettenne nata in Italia da genitori tunisini, che tira fuori dalla bocca la collanina rapinata con una complice italo-tunisina di appena 15 anni, come a esporre il trofeo del colpo con tanto di sottofondo musicale In manette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, la catenina rubata e ostentata su Tiktok: così la Polizia ha arrestato le due baby rapinatrici

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