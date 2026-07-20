Ruben Amorim continua a lavorare a Milanello con il suo Milan: tra i primi convocati anche tantissimi giovani talenti del settore giovanile rossonero che sono e saranno valutati dall'allenatore portoghese. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, Lorenzo Ossola sta ben impressionando in questi primi giorni di raduno con la prima squadra del Milan. promowebappAmorim lo sta schierando come trequartista alle spalle del centravanti, partendo prevalentemente da destra questo per rientrare sul mancino. Risposte positive quelle che sta dando Ossola che ha particolarmente colpito Amorim e il suo staff. C'è la possibilità che possa continuare a lavorare con la prima squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Ossola incanta Amorim: può restare in prima squadra. Ecco i piani per il talento

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