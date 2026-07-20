mezzo pesante finisce fuori strada sulla perugia bettolle

Un camion ha uscito di strada sulla strada statale tra Perugia e Bettolle, nei pressi di Magione. La carreggiata in direzione Bettolle è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di recupero del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono state segnalate persone ferite. La strada è rimasta chiusa per alcune ore prima di essere riaperta al traffico.

Magione (Perugia), 20 luglio 2026 – Incidente stradale sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle: un mezzo pesante è finito fuori strada ed è stato necessario chiudere temporaneamente la carreggiata in direzione BettolleA1 all’altezza di Magione per consentire le operazioni di recupero. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Magione e rientro allo svincolo di Torricella. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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PETERBILT OFF THE HIGHWAY – Loaded Trailer Recovery. Could We Save It

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