Mezzo pesante finisce fuori strada sulla Perugia-Bettolle

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un camion ha uscito di strada sulla strada statale tra Perugia e Bettolle, nei pressi di Magione. La carreggiata in direzione Bettolle è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di recupero del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono state segnalate persone ferite. La strada è rimasta chiusa per alcune ore prima di essere riaperta al traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Magione (Perugia), 20 luglio 2026 –  Incidente stradale  sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle:   un mezzo pesante è finito fuori strada ed è stato necessario chiudere temporaneamente la carreggiata in direzione BettolleA1 all’altezza di Magione per consentire le operazioni di recupero. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Magione e rientro allo svincolo di Torricella. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Perugia.

mezzo pesante finisce fuori strada sulla perugia bettolle
© Lanazione.it - Mezzo pesante finisce fuori strada sulla Perugia-Bettolle
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PETERBILT OFF THE HIGHWAY – Loaded Trailer Recovery. Could We Save It

Video PETERBILT OFF THE HIGHWAY – Loaded Trailer Recovery. Could We Save It?

Notizie e thread social correlati

Mezzo pesante finisce fuori strada: traffico in tilt a SferracavalloAll’una di notte, un autista di un mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo lungo la Statale 7 Appia in località Sferracavallo, finendo fuori...

Scontro sul Raccordo Perugia-Bettolle: ferito e code sulla E45Un incidente si è verificato questa mattina sul Raccordo Perugia-Bettolle, causando rallentamenti e code sulla strada E45.

perugia bettolle mezzo pesante finisce fuoriMezzo pesante finisce fuori strada sulla Perugia-BettolleMagione (Perugia), 20 luglio 2026 – Incidente stradale sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle: un mezzo pesante è finito fuori strada ed è stato necessario chiudere temporaneamente la carreggiata ... lanazione.it

perugia bettolle mezzo pesante finisce fuoriPerugia-Bettolle, camion finisce fuoristrada: chiusa una corsiaÈ uscito illeso dalla cabina l’autista di un camion che, lunedì mattina, è finito fuori strada sul Perugia-Bettolle. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 poco dopo lo svincolo di Magione, in direzion ... umbria24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web