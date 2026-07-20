Martedì 21 luglio, la Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla su tutta la regione per temporali. Previsti temporali e schiarite durante la giornata, con temperature che non supereranno i 30 gradi.

La Protezione civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, per la giornata di domani martedì 21 luglio. Oggi pomeriggio, infatti, sarà possibile qualche nuovo rovescio e temporale specie su zone montane e pedemontane con probabilità bassa di fenomeni intensi. Martedì crescente instabilità già dal mattino con probabili rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi (forti rovesci, forti raffichedi vento, locali grandinate).Ecco le previsioni per la giornata di martedì 21 luglio e la tendenza per mercoledì 22 luglio. Martedì previste nubi sparse. Temperature 21°C la minima e 29°C la massima. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Meteo Veneto per martedì 21 luglio: temporali (con allerta gialla) e schiarite, temperature sotto i 30 gradi

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DA MERCOLEDI' TEMPERATURE PIU' BASSE, MA RISCHIO GRANDINATE | 29/06/2026

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