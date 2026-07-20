Dopo la finale persa, il calciatore ha pubblicato un messaggio sui social, scrivendo di una delusione immensa accompagnata da un senso di orgoglio. Le lacrime sono scese per non essere riusciti a conquistare il titolo, nonostante il gol di Ferran Torres abbia chiuso un’epoca. A 39 anni, non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma si pensa che questa possa essere la fine della carriera con la nazionale argentina.

Le lacrime per una finale persa senza riuscire a sfregare la lampada del genio. Il groppo in gola perché quel gol di Ferran Torres ha chiuso (manca però l'annuncio ufficiale, anche se a 39 anni.) la sua carriera con l'Argentina senza un bis che sarebbe stato storico. Leo Messi, come peraltro tutta la squadra, nella notte di East Rutherford non ha parlato. Ma qualche ora dopo ha affidato al suo profilo Instagram un messaggio toccante. Che si conclude con un applauso agli spagnoli. A differenza di alcuni suoi compagni che hanno scatenato una triste rissa a fine gara e poi hanno dato le spalle ai vincitori, Leo si dimostra un fuoriclasse anche fuori dal campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi, il post dopo le lacrime: "Delusione immensa, però tanto orgoglio". Ma sul futuro...

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Messi ha parole di stima per la sua Argentina

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