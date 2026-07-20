Messi e Pelè a confronto I record stabiliti dalla ' Pulce' in questi Mondiali

Durante i Mondiali, Lionel Messi ha raggiunto record significativi, portandolo a confronti con Pelé. La discussione tra tifosi e analisti riguarda le prestazioni e i traguardi del giocatore argentino, simili a quelli raggiunti dalla leggenda brasiliana in passato. La comparazione tra le due icone del calcio è al centro di molte conversazioni, senza però portare a conclusioni definitive.

AGI - Lionel Messi come Pelè oppure no? Come già successo per le stelle dell'Nba Michael Jordan e LeBron, il dibattito calcistico ha caratterizzato questa edizione della Coppa del Mondo. La 'Pulce' ha perso ieri la sua terza finale giocata a 39 anni, e già questo dato testimonia una longevità formidabile ai massimi livelli che conferisce un posto unico all'argentino. Ci sono però altri numeri utili per mettere a confronto il 10 dell'Albiceleste e quello del Brasile anche se - la premessa è d'obbligo - stiamo parlando di epoche calcistiche diverse. I record . Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, morto il 29 dicembre 2022 all'età di 82 anni, rimane l'unico giocatore ad aver vinto tre volte i Mondiali. 🔗 Leggi su Agi.it

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