Messi e Pelè a confronto I record stabiliti dalla ' Pulce' in questi Mondiali
Durante i Mondiali, Lionel Messi ha raggiunto record significativi, portandolo a confronti con Pelé. La discussione tra tifosi e analisti riguarda le prestazioni e i traguardi del giocatore argentino, simili a quelli raggiunti dalla leggenda brasiliana in passato. La comparazione tra le due icone del calcio è al centro di molte conversazioni, senza però portare a conclusioni definitive.
AGI - Lionel Messi come Pelè oppure no? Come già successo per le stelle dell'Nba Michael Jordan e LeBron, il dibattito calcistico ha caratterizzato questa edizione della Coppa del Mondo. La 'Pulce' ha perso ieri la sua terza finale giocata a 39 anni, e già questo dato testimonia una longevità formidabile ai massimi livelli che conferisce un posto unico all'argentino. Ci sono però altri numeri utili per mettere a confronto il 10 dell'Albiceleste e quello del Brasile anche se - la premessa è d'obbligo - stiamo parlando di epoche calcistiche diverse. I record . Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, morto il 29 dicembre 2022 all'età di 82 anni, rimane l'unico giocatore ad aver vinto tre volte i Mondiali. 🔗 Leggi su Agi.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
LUndecimo Comandamento di Anton Giulio Barrili (1836–1908) | Audiolibro completo
Notizie e thread social correlati
Messi è l’uomo dei record: tutti i primati stabiliti dall’argentino al MondialeLionel Messi ha stabilito numerosi record ai Mondiali, diventando il giocatore con il maggior numero di presenze e reti nella storia del torneo.
Pelè, Diego e Van Basten, Messi e Baggio: i 28 calciatori più grandi dei Mondiali firmati PaniniSono stati inseriti 28 calciatori nei album Panini dei Mondiali dal 1970 al 2022.
Temi più discussi: Messi meglio di Pelé e Maradona, il nuovo record che riscrive la storia dei Mondiali; Messi e Pelè a confronto. I record stabiliti dalla 'Pulce' in questi Mondiali; Mondiali di calcio, il diario di oggi: sulla scia di Pelé e Maradona, sarà Bellingham l'anti Messi; Messi contro la Spagna: l'ultima sfida per diventare il GOAT.
Maradona incantava con fantasia e carattere, Pelè dominava con classe, Messi stupisce ancora, Baggio emozionava con eleganza Quattro numeri 10, quattro epoche diverse e uno stile unico. Ognuno ha lasciato un segno profondo nella storia del calcio facebook
#Messi come #Pelè e #Meazza per la vittoria bis ai #mondiali ? #blob x.com
La Spagna vince la Coppa del Mondo FIFA 2026: Felice o Triste? reddit
Alemao a sorpresa: Pelè è il più forte di sempre. Sarò a Napoli per il centenarioL'ex centrocampista brasiliano del Napoli, Ricardo Alemao, intervistato nella trasmissione Il Ritiro di Mattina su Canale 9, ha detto la sua su Max Allegri e sugli azzurri, soffermandosi anche sul M ... msn.com
Da Stabile a Liedholm passando per Pelè: tutti i record raggiunti da Messi oggiChe Lionel Messi abbia un posto nella storia del calcio è certo e non bisognava certamente aspettare questa Coppa del Mondo per averne la conferma. Ma il numero 10 argentino nella difficile serata ... tuttomercatoweb.com