Le Marche si preparano a un cambiamento climatico con l’arrivo di temporali forti, vento e grandinate. È stato emesso un allerta giallo-arancione per condizioni meteorologiche avverse, che ha portato all’annullamento di eventi e all’emanazione di ordinanze. La bolla di caldo africano, che ha portato massime di 38-39°C per oltre due settimane, sta per essere spazzata via.

ANCONA - Tutto confermato. Sta per essere spazzata via la bolla d'aria africana che per oltre due settimane ha surriscaldato anche le Marche, con temperature massime fino a 38-39° C. E' in arrivo sul versante Adriatico aria più fredda, proveniente dalla Scandinavia, che in particolare domani, martedì 21 luglio, porterà temporali diffusi con il rischio di possibili locali grandinate, di dimensioni medio grandi, e forti raffiche di vento. "Il transito di una saccatura in Adriatico determinerà, sulle Marche, condizioni di tempo instabile nella giornata di martedì", spiega l'ultimo bollettino della Protezione civile regionale. Porterà fenomeni a tratti anche intensi ma durerà poco, perchè "a seguire è previsto un sostanziale miglioramento delle condizioni meteorologiche". 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marche, fine del caldo africano: allerta giallo-arancione per temporali con vento e forti grandinate ?Eventi annullati e ordinanze: gli aggiornamenti

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