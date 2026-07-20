maradona vs messi il paragone che piace agli esperti da bar

Durante i Mondiali, le emittenti italiane hanno mostrato una forte faziosità, trasformando il commento sportivo in tifo per l'Argentina. La narrazione si è concentrata su un paragone tra Maradona e Messi, con analisi che sembrano più un apprezzamento emotivo che un confronto obiettivo. La copertura si è concentrata sul supporto all’Argentina, lasciando da parte l’imparzialità tipica di un racconto sportivo.

L’imparzialità delle TV italiane, in questi Mondiali, è stata decisamente annientata dalla faziosità. Il racconto si è trasformato in tifo, il commento in propaganda, l’analisi in una lunga carezza all’Argentina, come se la finale fosse una questione sentimentale e non sportiva. La Spagna, che ha portato in campo il calcio vero, quello pulito, tecnico e rispettoso, è stata trattata come un dettaglio, un ostacolo narrativo da superare per completare la favola sudamericana. E questo non è giornalismo: è schieramento, anche se dalle nostre latitudini c’è ben poco da stupirsi. In mezzo a questa distorsione è tornato anche il solito, inutile, stucchevole paragone tra Maradona e Messi, un esercizio che non ha senso, non ha logica, non ha dignità storica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Maradona nel 2006 su Messi

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