Tre errori da evitare quando si mangia il mango: non sbucciarlo correttamente, non rimuovere il nocciolo centrale e non controllare la maturazione prima dell'acquisto. Il frutto, ormai molto diffuso in Italia grazie alle coltivazioni in Sicilia e Calabria, viene spesso consumato senza attenzione a queste pratiche. La maturazione del mango può variare, influenzando gusto e consistenza. È importante scegliere frutti maturi e manipolarli con cura per evitare problemi di consistenza o di gusto.

Il mango non è più un frutto esotico riservato alle vacanze tropicali o alle tavole della cucina internazionale. Da alcuni anni è entrato stabilmente nelle abitudini alimentari degli italiani, grazie anche alle coltivazioni presenti nel Sud Italia, in particolare in Sicilia e Calabria, che producono frutti di qualità eccellente. Apprezzato per il suo sapore dolce, la polpa succosa e il profumo intenso, il mango è anche un alimento ricco di proprietà nutrizionali che lo rendono un prezioso alleato della salute, purché venga consumato nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Dal punto di vista nutrizionale, il mango rappresenta una fonte importante di vitamina C, indispensabile per il corretto funzionamento del sistema immunitario, per la formazione del collagene e per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mangiate il mango? Ecco i tre errori da evitare assolutamente

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