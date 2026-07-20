NEL QS WORLD University Rankings l’Alma Mater di Bologna si posiziona al 123esimo posto, confermandosi nel 10% delle migliori università in classifica e nell’1% degli oltre 26 mila atenei al mondo. Merito anche di un’offerta formativa – erogata nei cinque Campus di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini – declinata in 261 corsi di studio, di cui 100 internazionali, che spaziano dalle discipline tradizionali a quelle più innovative. Se il Campus di Bologna (con sedi anche a Imola e Ozzano dell’Emilia) offre percorsi in tutti gli ambiti disciplinari e concentra gran parte dei corsi di dottorato, dei master e delle scuole di specializzazione, i Campus della Romagna esprimono vocazioni specifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Quotidiano.net - L’Università di Bologna è la 123esima del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Università di Bologna è 123esima al mondoL’Università di Bologna si posiziona al 123° posto nel QS World University Rankings, risultando tra le prime 10% delle università mondiali.

Classifica Università: Bologna tra le migliori al mondo, vola nel ranking QSL’Università di Bologna si posiziona al 123° posto nel ranking mondiale QS, salendo di 15 posizioni rispetto all’anno precedente.

Temi più discussi: Verso la laurea europea: l’Università di Bologna nel progetto UE per il Joint European Degree Label; Concorso Università di Bologna Collaboratori e Funzionari da 11 posti: Ecco i vincitori; Ogni giorno gli studenti Unibo portano oltre 2 milioni di euro a Bologna: i numeri che sorprendono; L’Alma Mater fa girare l’economia: tra cibo e affitti gli universitari portano 2 milioni di euro al giorno.

Al PalaIrno di Baronissi è iniziato il torneo di pallacanestro EUG Salerno 2026, con 28 squadre in gara. L'Università di Bologna e l'Università di Salerno rappresentano l'Italia, pronte a sfidare Nantes e Madrid. Approfondisci sul sito o su Liratv Play #Salerno x.com

Università di Bologna rifiuta corso di Filosofia per militari. Meloni: Inaccettabile. Ma per l'Ateneo nessuno ha negato le iscrizioni. Bernini: Si faràPrima la polemica agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna, poi la risposta della premier Giorgia Meloni. Parlando del rapporto tra accademia e forze armate, il Capo di Stato Maggiore ... ilmessaggero.it

Meloni contro l'Università di Bologna: Inaccettabile che neghi un corso di filosofia per gli ufficiali dell’Esercito. La ministra Bernini: Si faràRitengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano dell'Accademia ... corrieredibologna.corriere.it