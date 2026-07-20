L’Università di Bologna è la 123esima del mondo

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Università di Bologna si colloca al 123° posto nel QS World University Rankings, entrando nel 10% delle migliori università a livello globale e nell’1% degli oltre 26.000 atenei mondiali. La classifica evidenzia la sua presenza tra le istituzioni più riconosciute a livello internazionale. La posizione conferma il suo ruolo di università di rilievo nel panorama mondiale.

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NEL QS WORLD University Rankings l’Alma Mater di Bologna si posiziona al 123esimo posto, confermandosi nel 10% delle migliori università in classifica e nell’1% degli oltre 26 mila atenei al mondo. Merito anche di un’offerta formativa – erogata nei cinque Campus di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini – declinata in 261 corsi di studio, di cui 100 internazionali, che spaziano dalle discipline tradizionali a quelle più innovative. Se il Campus di Bologna (con sedi anche a Imola e Ozzano dell’Emilia) offre percorsi in tutti gli ambiti disciplinari e concentra gran parte dei corsi di dottorato, dei master e delle scuole di specializzazione, i Campus della Romagna esprimono vocazioni specifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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