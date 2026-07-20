L’Università di Bologna è la 123esima del mondo
L’Università di Bologna si colloca al 123° posto nel QS World University Rankings, entrando nel 10% delle migliori università a livello globale e nell’1% degli oltre 26.000 atenei mondiali. La classifica evidenzia la sua presenza tra le istituzioni più riconosciute a livello internazionale. La posizione conferma il suo ruolo di università di rilievo nel panorama mondiale.
NEL QS WORLD University Rankings l’Alma Mater di Bologna si posiziona al 123esimo posto, confermandosi nel 10% delle migliori università in classifica e nell’1% degli oltre 26 mila atenei al mondo. Merito anche di un’offerta formativa – erogata nei cinque Campus di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini – declinata in 261 corsi di studio, di cui 100 internazionali, che spaziano dalle discipline tradizionali a quelle più innovative. Se il Campus di Bologna (con sedi anche a Imola e Ozzano dell’Emilia) offre percorsi in tutti gli ambiti disciplinari e concentra gran parte dei corsi di dottorato, dei master e delle scuole di specializzazione, i Campus della Romagna esprimono vocazioni specifiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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L’Università di Bologna è 123esima al mondoL’Università di Bologna si posiziona al 123° posto nel QS World University Rankings, risultando tra le prime 10% delle università mondiali.
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