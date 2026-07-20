Due studentesse del liceo artistico e musicale di Forlì hanno conseguito il massimo dei voti con lode alla fine del percorso scolastico. Lucia Guarini e Martina Brunelli, amiche e compagne di classe, hanno terminato il quinto anno con ottimi risultati, specializzandosi in design orafo. Le due hanno espresso il desiderio di dedicarsi in futuro all’arte e alla scherma. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta nelle ultime settimane, celebrando il successo delle giovani.

Cesena, 20 luglio 2026 – Amiche per la pelle e compagne di classe che, insieme, hanno raggiunto la meta più ambita alle superiori. Onore alle cesenati Lucia Guarini e Martina Brunelli che si sono congedate dal Liceo artistico e musicale ‘Canova’ di Forlì (la classe è la 5ª G indirizzo design orafo) con il voto massimo e cotanto di lode. Un risultato ancora più rilevante se si pensa che tra i 20 centisti – su 177 diplomati totali – coloro che hanno ottenuto lo speciale riconoscimento si contano sulle dita di una mano (cinque). Martina: “Costanza e dedizione negli studi non sono mai mancati, per me è stato un vero e proprio lavoro”. “Va detto che nella nostra classe ha preso 100 e lode anche la forlivese Chiara Ceccarelli, con lei e con Lucia ci siamo spronate a vicenda e abbiamo condiviso questo traguardo – racconta Martina Brunelli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lucia e Martina, amiche del cuore con lode: “Il futuro? Arte e scherma”

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