Il ministro degli Esteri italiano ha definito la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo come “demagogica” durante un’intervista. Tajani ha espresso preoccupazione che questa misura possa portare a un aumento degli arrivi nel paese, sottolineando il rischio di un flusso maggiore di migranti diretti in Italia. La dichiarazione si inserisce in una polemica tra i due paesi riguardo alle politiche di gestione dei migranti.

Usa parole chiare e definitive, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sul tema dei migranti, in un’intervista a El Mundo, bollando come “demagogica” la regolarizzazione dei migranti voluta dal governo iberico. “Non sono d’accordo con quanto fatto dalla Spagna in materia di regolarizzazione dei migranti. C’è libera circolazione all’interno dell’Unione europea e le persone regolarizzate in Spagna potrebbero trasferirsi in Italia. Inoltre, per chi parla spagnolo, è più facile imparare l’italiano rispetto ad altre lingue europee. Per chi parla spagnolo, è più facile andare in Italia che in Germania. Regolarizzare mezzo milione di persone, o anche più di un milione come si parla ora, mi sembra incredibile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - L’Italia attacca la Spagna sulla maxi-sanatoria di migranti. L’ira di Tajani: “C’è il rischio che vengano da noi”

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