Un calciatore è stato coinvolto in un’indagine per prostituzione minorile, con un rifiuto di presentarsi in procura. Nel frattempo, si parla di un possibile trasferimento in Arabia Saudita, con un club di ?ilal interessato. La notizia è stata diffusa da un giornalista sui social, senza ulteriori dettagli sulle trattative o sulla posizione dell’atleta. La vicenda legale riguarda esclusivamente l’indagato, che non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali.

Bastoni d’Arabia. Bastoni se ne va in Arabia Saudita? È possibile. Ne parla Gianluca Di Marzio che dà la notizia sui social. Ricordiamo che Bastoni è indagato per prostituzione minorile e che si è rifiutato – legittimamente – di presentarsi in Procura per l’interrogatorio. Di Bastoni indagato non sappiamo più nulla. Aspettiamo, non crediamo che anche questo si riveli un caso di Insabbiopoli. Intanto Di Marzio scrive: “L’Al-Hilal di Simone Inzaghi è interessato ad Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro che l’allenatore ha ovviamente già avuto all’Inter. Da capire se si concretizzerà una prima offerta per il classe ‘99: prima il club arabo deve far partire un giocatore straniero tra quelli in rosa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’indagato Bastoni (per prostituzione minorile) interessa l’Al Hilal la squadra di Inzaghi

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#Bastoni , indagato per prostituzione minorile, è stato candidato al premio Rosa Camuna e #LaPenna premiato come miglior arbitro della stagione passata. Continuate a dire che la #MafiottaLeague non esiste, continuate! #Inter #aia #serieA #Farabu x.com

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