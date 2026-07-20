La fertilità è una realtà molto più complessa di quanto si possa pensare, tanto che la possibilità di ottenere una gravidanza è paradossalmente (nella semplicità con cui i gameti si incontrino) più difficile che il contrario. Ecco perché è importante conoscere e porre attenzione a tutti gli step della “catena riproduttiva”. Se ovulazione e qualità del liquido seminale sono i primi a essere attenzionati, c’è da considerare anche il ruolo svolto dalle tube di Falloppio. La loro capacità di restare aperte e funzionanti ( pervietà tubarica ), è una condizione necessaria sia perché l’ovocita incontri lo spermatozoo sia perché l’embrione formatosi raggiunga l’utero. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - L’importanza della pervietà tubarica per la fertilità