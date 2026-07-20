Ligonchio e Vaglie onoreranno Iva | Il suo nome sui cartelli dei paesi

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nome di Iva sarà inserito sui cartelli dei paesi di Ligonchio e Vaglie. Sandra Bacci, residente di Ligonchio e appassionata di storia locale, ha commentato con soddisfazione la realizzazione del progetto, definendo Iva un motivo di orgoglio per la comunità. La decisione di dedicare il nome ai cartelli pubblici è stata accolta con entusiasmo dagli abitanti, che hanno accolto con favore questa iniziativa.

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"Sono molto contenta che il progetto si sia realizzato, Iva è un orgoglio per tutti noi". Sandra Bacci, ligonchiese ed esperta di storia locale è raggiante mentre racconta che l’iniziativa di apporre il nome di Iva Zanicchi sul segnale stradale che indica il centro abitato di Ligonchio e un altro segnale che ricorda la mitica aquila presso il natio borgo di Vaglie, è andata finalmente in porto. "Il 7 agosto ci sarà l’inaugurazione con la presenza della nostra Iva", annuncia Bacci, che – insieme alla ProLoco Val d’Ozola – da anni si batte per realizzare questo progetto. L’idea di promuovere l’artista reggiana che ha alle spalle una carriera da leggenda, di oltre 60 anni, tra musica e Tv, venne proprio a Sandra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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