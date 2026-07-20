Il M5S ha chiesto l'intervento del presidente della Regione Lazio dopo le ispezioni ministeriali presso il liceo Vivona all’Eur, in seguito alle polemiche sui commenti di un docente pro Gaza. Il capogruppo regionale del partito ha definito inaccettabile che un istituto scolastico diventi teatro di intimidazioni verso docenti e studenti. L'attenzione si concentra sulle verifiche condotte dalle autorità e sulle eventuali conseguenze.

«È inaccettabile che un istituto scolastico possa diventare teatro di intimidazioni ai danni di docenti e studenti». Il capogruppo regionale del M5S, Adriano Zuccalà ha chiesto l'intervento del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sulle ispezioni ministeriali al liceo Vivona. «La scuola deve rimanere uno spazio di confronto, dialogo e crescita civile, non un luogo nel quale si alimentano timori o forme di censura» sottolinea Zuccalà. La vicenda del liceo classico statale «Francesco Vivona» dell'Eur nasce dopo l'ispezione ministeriale disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale (Usr) nei confronti di un... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Liceo Vivona all'Eur, il M5S chiede intervento di Rocca dopo l'invio delle ispezioni per il professore pro Gaza

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