Non è solo Hormuz che preoccupa: lo Stretto di Bab El Mandeb è al centro di tensioni Addis Abeba brama un accesso diretto ai traffici marittimi. E la faccenda si complica. La crisi nello Stretto di Hormuz e le crescenti tensioni intorno a Bab El Mandeb stanno riportando al centro dell’attenzione la sicurezza delle grandi rotte marittime. In questo scenario, il tentativo dell’Etiopia di ottenere un accesso stabile al mare assume un valore che supera la dimensione commerciale. Per Addis Abeba non si tratta soltanto di diminuire i costi delle importazioni, ma di proteggere le forniture energetiche, diversificare i collegamenti con l’estero e conquistare una maggiore autonomia strategica. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Etiopia vuole un porto. Gli Usa l’appoggiano per dare scacco matto a Teheran

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