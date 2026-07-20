L’Etiopia vuole un porto Gli Usa l’appoggiano per dare scacco matto a Teheran
L’Etiopia sta cercando di ottenere un porto per controllare direttamente i traffici marittimi, in un’area strategica vicino allo Stretto di Bab El Mandeb. Gli Stati Uniti sostengono questa iniziativa, che mira a indebolire l’influenza di Teheran nella regione. La richiesta di accesso diretto ai porti si inserisce in un quadro di tensioni più ampio, che coinvolge anche lo Stretto di Hormuz. La situazione si fa più complessa con questa mossa dell’Etiopia.
Non è solo Hormuz che preoccupa: lo Stretto di Bab El Mandeb è al centro di tensioni Addis Abeba brama un accesso diretto ai traffici marittimi. E la faccenda si complica. La crisi nello Stretto di Hormuz e le crescenti tensioni intorno a Bab El Mandeb stanno riportando al centro dell’attenzione la sicurezza delle grandi rotte marittime. In questo scenario, il tentativo dell’Etiopia di ottenere un accesso stabile al mare assume un valore che supera la dimensione commerciale. Per Addis Abeba non si tratta soltanto di diminuire i costi delle importazioni, ma di proteggere le forniture energetiche, diversificare i collegamenti con l’estero e conquistare una maggiore autonomia strategica. 🔗 Leggi su Laverita.info
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