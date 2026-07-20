Legge elettorale nasce il fronte contro la norma ‘anti-cespugli’ | da Magi a Onorato battaglia fino al Quirinale

Diversi partiti di centrosinistra e centristi si oppongono alla legge elettorale definita ‘anti-cespugli’, che mira a ridurre le candidature indipendenti. Questi gruppi si sono riuniti per discutere una strategia comune, annunciando una battaglia che potrebbe durare fino al Quirinale. La norma ha già riunito forze politiche che normalmente si trovano su fronti opposti, creando un fronte compatto contro la proposta. La questione riguarda la possibilità di cambiare le regole di assegnazione dei seggi.

La norma ‘anti-cespugli’ ha già ottenuto un primo risultato: mettere allo stesso tavolo i cespugli che vorrebbe tagliare. Da Più Europa al Partito socialista, passando per Volt, Possibile, Centro democratico e il Progetto civico di Alessandro Onorato. Le forze minori del centrosinistra, potenzialmente penalizzate dalla modifica inserita all’ultimo momento dalla maggioranza nella nuova legge elettorale, si ritrovano alla Camera per annunciare che daranno battaglia per cancellarla al Senato, dove ora approderà il testo. A convocare il fronte è Riccardo Magi, segretario di Più Europa e relatore di minoranza durante l’iter della riforma a Montecitorio. 🔗 Leggi su Open.online

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