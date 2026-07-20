Durante l’estate, molte persone scelgono di applicare unghie in gel sui piedi, preferendole a causa della loro resistenza a mare, sabbia e sandali aperti. Questa tecnica permette di ottenere unghie luminose e durature nel tempo. La richiesta di unghie in gel per i piedi aumenta con l’arrivo della stagione calda, diventando una delle soluzioni più popolari per una pedicure che duri a lungo.

S andali e scarpe aperte portano i piedi al centro dell’attenzione: per questo, cresce l’interesse per le unghie piedi gel estate, una delle soluzioni beauty più richieste da chi desidera una pedicure impeccabile, resistente e luminosa a lungo. Dalle tendenze delle unghie piedi gel per l’estate 2026 ai consigli sulla durata, fino agli abbinamenti con la manicure, ecco tutto quello che c’è da sapere. Unghie nude e niente eccessi. Perché le spose stanno dicendo addio alla nail art? X Leggi anche › Piedi freschi tutto il giorno: quale deodorante scegliere › Tempo di pedicure: smalti, colori e nail art piedi per l’estate 2024 › Pedicure a casa: come preparare i piedi ai sandali, step by step Perché scegliere le unghie piedi gel in estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le unghie dei piedi in gel per l'estate sono una vera comodità perché resistono a mare, sabbia e sandali. Ecco i colori da provare

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Tendenze Unghie Primavera Estate 2026 – I Colori e gli Stili che Vedremo Ovunque

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