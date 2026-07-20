Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 20 luglio

Le previsioni dell’astrologo Branko per lunedì 20 luglio 2026 sono state pubblicate. L’oroscopo riguarda tutti i segni dello Zodiaco e fornisce indicazioni sulle tendenze della giornata.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 20 luglio 2026. Ariete Il disturbo della Luna in opposizione tocca anche il matrimonio, il problema è più sentito dalle donne del segno, che potrebbero accusare anche problemi di tipo intimo nella salute. Il campo professionale, nonostante i segnali di momentanea instabilità dovuta a Mercurio, è quello che offre prospettive migliori. Dopo il primo quarto potete fare piani per la carriera, Marte vi nutre di nuove energie e vi aiuta a vincere le battaglie in amore. Quest'anno un matrimonio ci sarà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Oroscopo Settimanale 8-14 Giugno 2026 Previsioni Segno per Segno (Venere in Leone)

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