Notizia in breve

Un uomo è morto durante un tentativo di immobilizzazione da parte della polizia a Bologna. La sua morte è avvenuta mentre veniva fermato. La squadra spagnola ha vinto i Mondiali, battendo l'avversario in finale. Nel frattempo, si discute sulla legittimità di un'azione legale riguardante una persona chiamata Roggero.