le prime pagine di oggi

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Da ilpost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è morto durante un tentativo di immobilizzazione da parte della polizia a Bologna. La sua morte è avvenuta mentre veniva fermato. La squadra spagnola ha vinto i Mondiali, battendo l'avversario in finale. Nel frattempo, si discute sulla legittimità di un'azione legale riguardante una persona chiamata Roggero.

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L'uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia, la vittoria della Spagna ai Mondiali, e le discussioni su Roggero e legittima difesa In Cina, dove le temperature in questi giorni sono particolarmente alte, per proteggersi dal sole va molto di moda il cosiddetto "facekini" Una raccolta di immagini in difesa del diritto del politico a nutrirsi, malgrado la metafora che lo minaccia a ogni ora dei pasti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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