Le notizie di scienza della settimana

Da internazionale.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa settimana, una scoperta riguarda un’atmosfera su un pianeta considerato potenzialmente abitabile. È stata identificata una specie di scimmia sconosciuta fino a ora. Inoltre, è stato stabilito un record per uno scheletro di tirannosauro, che si aggiunge alle notizie di scienza più recenti.

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Un’atmosfera su un pianeta potenzialmente abitabile, una specie di scimmia finora sconosciuta, un record per uno scheletro di tirannosauro: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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