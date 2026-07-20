le notizie di scienza della settimana

Questa settimana, una scoperta riguarda un’atmosfera su un pianeta considerato potenzialmente abitabile. È stata identificata una specie di scimmia sconosciuta fino a ora. Inoltre, è stato stabilito un record per uno scheletro di tirannosauro, che si aggiunge alle notizie di scienza più recenti.

Un’atmosfera su un pianeta potenzialmente abitabile, una specie di scimmia finora sconosciuta, un record per uno scheletro di tirannosauro: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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5 notizie AI di questa settimana — 19 aprile

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Voglio fare un corso di tecnologo in scienza dei dati ma non so quale università sia buona! reddit

Tra le notizie #TelCoffee segnaliamo il nuovo report @GSMA su consumi energetici ed emissioni di oltre 110 operatori di rete mobile a livello globale. Tra il 2019 e il 2024 le emissioni operative del settore sono diminuite del 13%, mentre il traffico dati è cr x.com

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Le origini del vino raccontate dal Dna di semi trovati in ToscanaIl Dna estratto da antichi semi d'uva vecchi di circa 2mila anni e rinvenuti in alcuni pozzi in Toscana, a Cetamura del Chianti, ha permesso di ricostruire le origini del vino moderno e la sua storia ... ansa.it