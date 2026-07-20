La puntata più recente de Le Iene è disponibile in replica su Mediaset. Il programma, ideato da Davide Parenti, va in onda su Italia 1 e continua a essere trasmesso nel 2025. È stato trasmesso per la prima volta il 22 settembre 1997.

Le Iene continua ad essere anche nel 2025 uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset. Ideato da Davide Parenti, è andato in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Spostandosi tra diverse fasce orarie, il talk show di approfondimento ha conquistato ormai da anni la prima serata e vede attualmente alla conduzione Veronica Gentili e Max Angioni. Prosegue la sua opera d’inchiesta sui temi caldi che scuotono l’Italia, andando a fondo nelle più spinose vicende senza però rinunciare ad un pizzico di ironia. Le nuove puntate della stagione 20252026 vanno in onda da metà settembre. Scopri come rivederle in TV e streaming. Quando vedere Le Iene in TV su Italia 1. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Segui gli aggiornamenti su Le Iene.

© Tutto.tv - Le Iene, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COSA NON hanno fatto VEDERE Le Iene a casa mia

Argomenti più discussi: È ufficiale ecco chi sarà il nuovo conduttore de Le Iene; Nicolò De Devitiis lascia Le Iene dopo 12 anni: ecco perché; Stefano Corti de Le Iene finisce in ospedale: il morso invisibile e la febbre altissima, come sta.