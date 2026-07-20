Le ha messo le mani sotto il costume | Sabrina consente ogni libertà al single Lory e rifiuta il falò con Giovanni

Sabrina Soussi ha deciso di non partecipare al secondo falò di confronto richiesto dal fidanzato. La decisione arriva dopo che lui si è infuriato per aver visto un single mettere le mani sotto il suo costume da bagno mentre le spalmava la crema solare. Sabrina ha inoltre dato libertà al single Lory, rifiutando di incontrare Giovanni durante la trasmissione.

Sabrina Soussi rifiuta il secondo falò di confronto chiesto dal fidanzato Giovanni a Temptation Island. Il compagno era andato su tutte le furie dopo avere visto il single Lory metterle le mani sotto il costume da bagno per spalmarle la crema solare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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