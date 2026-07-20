Le foto più belle di questi Mondiali

Da quando sono iniziati gli incontri dei Mondiali di calcio, l’11 giugno, le agenzie fotografiche hanno diffuso decine di migliaia di immagini. Le foto mostrano momenti di gioco, esultanze e espressioni di tensione dei calciatori. Le immagini sono state scattate durante le partite, le premiazioni e i momenti di attesa, catturando le emozioni più intense del torneo.

Dall’11 giugno, quando sono iniziati i Mondiali maschili di calcio, sulle agenzie fotografiche sono state pubblicate decine di migliaia di foto. Ora che sono finiti è più semplice isolarne alcune che si candidano a essere ricordate: la classica esultanza di chi ha vinto (la Spagna), la vogata vichinga dei tifosi della Norvegia e i luoghi in cui questi Mondiali sono stati seguiti, a parte gli stadi in cui son stati giocati (per esempio fuori da un fienile in Croazia, o tra le macerie di Gaza). Altre si fanno apprezzare per il tempismo dello scatto: la palla che entra in rete sotto gli occhi del portiere, il momento prima di cadere a terra dopo un fallo, un’esultanza in campo e l’attesa sugli spalti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il quasi gol più bello di questi Mondiali

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