Le finestre in PVC offrono un eccellente isolamento termico e acustico contribuendo a migliorare il comfort della tua casa e a ridurre i consumi energetici
Un edificio ha subito danni a causa di un incendio che ha coinvolto le finestre in PVC. L'incendio ha causato danni alle strutture e alle finiture interne, con le finestre che hanno contribuito alla diffusione del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio.
Negli ultimi anni la scelta degli infissi è diventata un elemento fondamentale per migliorare il benessere abitativo e aumentare l’efficienza energetica degli edifici. Le finestre in PVC offrono un eccellente isolamento termico e acustico, contribuendo a migliorare il comfort della tua casa e a ridurre i consumi energetici, rappresentando una delle soluzioni più apprezzate sia nelle nuove costruzioni sia negli interventi di ristrutturazione. Le moderne finestre in PVC sono progettate per garantire elevate prestazioni sotto ogni punto di vista. Grazie ai profili multicamera e ai vetri ad alta efficienza, consentono di limitare la dispersione del calore durante l’inverno e di mantenere gli ambienti più freschi nei mesi estivi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Montare una finestra PVC in autonomia: La posa corretta, spiegata semplice. Guida Definitiva
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