le finestre in pvc offrono un eccellente isolamento termico e acustico contribuendo a migliorare il comfort della tua casa e a ridurre i consumi energetici

Notizia in breve

Un edificio ha subito danni a causa di un incendio che ha coinvolto le finestre in PVC. L'incendio ha causato danni alle strutture e alle finiture interne, con le finestre che hanno contribuito alla diffusione del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio.