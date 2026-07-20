le facce di chi ha tifato durante la finale dei mondiali

La Spagna ha vinto i Mondiali maschili di calcio con un gol di scarto contro l’Argentina in finale. Le immagini mostrano tifosi argentini e spagnoli che, per alcuni momenti, condividono emozioni di ansia, speranza e entusiasmo. Durante la partita, le facce dei supporter riflettono tensione e gioia, alternandosi tra attesa e delusione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle reazioni o alle conseguenze dell’evento.

La Spagna ha vinto i Mondiali maschili di calcio dopo aver battuto 1-0 l’Argentina in finale. Come la finale è stata vissuta dai tifosi argentini e spagnoli lo mostrano bene queste foto: per un po’ hanno condiviso ansie, speranze, entusiasmi e aspettative. Poi, come sempre, i festeggiamenti di qualcuno hanno significato la delusione di quegli altri. È un approccio che si sta diffondendo tra i genitori che possono permetterselo, e ha un suo senso educativo a certe condizioni Si può incastrare uno spettacolo nell’intervallo della finale dei Mondiali?. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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