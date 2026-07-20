Lautaro Martinez non è sceso in campo nella finale mondiale, rimanendo in panchina. Dopo aver segnato il gol decisivo in semifinale contro l'Inghilterra, è rimasto seduto durante tutta la partita contro la Spagna. Il suo ruolo è stato solo da spettatore. La sua presenza in campo è stata limitata a pochi minuti nelle partite precedenti. La squadra nazionale ha concluso il torneo senza il suo contributo diretto.

Il Toro sbuffa. Dopo le lacrime di gioia, quelle della disperazione. In nemmeno una settimana le emozioni di Lautaro Martinez si sono ribaltate: dal gol vittoria nel recupero della semifinale contro l'Inghilterra agli zero minuti che il ct Scaloni gli ha concesso nella finale con la Spagna., Una partita che l'Argentina ha potuto giocare anche e soprattutto per le giocate del capitano dell'Inter: non solo l'incornata decisiva contro gli inglesi, ma anche l'assist per il gol di Enzo Fernandez che ha sancito definitivamente la rimonta agli ottavi contro l'Egitto. Certo, l'espulsione del centrocampista del... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Lautaro, il Toro seduto: da eroe a spettatore. Testa all'Inter per archiviare la delusione Mondiale

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