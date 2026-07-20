Nel calcio dilettantistico, il Foiano ha annunciato l’ingaggio di Federico Alessi, attaccante nato nel 2004. Alessi ha già giocato per diverse squadre tra cui Poliziana, Sinalunga, Valentino Mazzola, Torrita e Pienza. La sua carriera prosegue con questa nuova tappa nel campionato di Promozione. La notizia segna un ulteriore movimento nel mercato di questa categoria. Con questa operazione, il club rafforza il reparto offensivo della squadra.

AREZZO Non si ferma il mercato dei dilettanti che non conosce pause. In Promozione il Foiano ha annunciato l’arrivo di Federico Alessi. Si tratta di un attaccante classe 2004, che ha vestito le maglie di Poliziana, Sinalunga, Valentino Mazzola, Torrita e Pienza. Adesso la nuova avventura in amaranto con l’obiettivo di portare gol alla causa del Foiano che ha ufficializzato la conferma dell’attaccante classe 2000 Pietro Orlandi per la prossima stagione. L’ Arezzo Football Academy dopo aver ufficializzato Riccardo Bardelli come nuovo allenatore in seconda torna gettarsi sul mercato e ufficializza il ritorno di Diego Zerbini che potrà dare man forte alla truppa amaranto nel prossimo torneo di Seconda categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’attaccante Alessi è del Foiano. Si conclude la carriera di Vasseur

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il mercato dei dilettanti: l’attaccante della Castiglionese verso l’altra sponda della Valdichiana. La Sansovino stringe per Berneschi. Il portiere Lombardini è del Foiano

Dugenta, si conclude la terza edizione del Torneo di Pallavolo “Carlo Acutis”Si è conclusa la terza edizione del torneo di pallavolo dedicato a Carlo Acutis, che si è svolta nel piazzale di una parrocchia locale.