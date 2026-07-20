Latina Calcio Francioni garantito per il 2026-2027 | il Comune chiarisce sulla gara

Il Comune di Latina ha confermato di aver rilasciato tre nullaosta al Latina Calcio per l’uso dello stadio Domenico Francioni e del centro sportivo Bondioli. Questi documenti garantiscono la disponibilità degli impianti per il campionato di Lega Pro 2026-2027. La comunicazione è arrivata in risposta alle voci sulla possibile incertezza legata alla gestione degli impianti. Non ci sono altre autorizzazioni o ostacoli segnalati al momento.

Latina, 20 luglio 2026 – Il Comune di Latina interviene sulla disponibilità dello stadio Domenico Francioni e del centro sportivo Bondioli, precisando di aver già rilasciato al Latina Calcio i tre nullaosta necessari per utilizzare gli impianti e partecipare al prossimo campionato di Lega Pro. “L’Amministrazione comunale ritiene doveroso intervenire per ripristinare la trasparenza e la corretta narrazione dei fatti, a tutela dell’ente e dell’intera cittadinanza”, si legge nella nota diffusa dal Comune. I tre nullaosta avranno validità per l’intera stagione calcistica 2026-2027 e consentiranno alla società di utilizzare le strutture per le partite di campionato, Coppa Italia e Campionato Primavera. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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