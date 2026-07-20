Keir Starmer ha presentato ufficialmente le dimissioni da primo ministro al re. La decisione è stata comunicata dopo il suo incarico, segnando il passaggio di consegne a un nuovo leader. La formalizzazione delle dimissioni avviene in un momento di transizione politica nel Regno Unito. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle tempistiche o sui motivi della scelta.

Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta: Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico presentando le sue dimissioni a re Carlo III durante un'udienza a Buckingham Palace, dove è stato convocato Andy Burnham, proclamato leader del Partito laburista di maggioranza venerdì scorso, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. In una nota, il palazzo ha affermato: "Sir Keir Starmer, membro del Parlamento, è stato ricevuto in udienza dal Re questa mattina e ha presentato le sue dimissioni da Primo Ministro e Primo Lord del Tesoro, che Sua Maestà ha gentilmente accettato. Anche Lady Starmer è stata ricevuta dal Re". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’addio di Starmer a Downing Street: presentate le dimissioni ufficiali a re Carlo

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Starmer Resigns: 10 Downing Street Sees Britain's 6th PM Exit in 10 Years | Vantage on Firstpost

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