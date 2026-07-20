La triste storia dei gioielli appartenuti a Barbara Hutton la miliardaria collezionista di preziosi finita sul lastrico
I gioielli appartenuti a Barbara Hutton sono stati venduti all'asta dopo che la collezionista è finita sul lastrico. La donna, figlia di una milionaria, aveva perso la ricchezza e i beni di famiglia, tra cui i preziosi, che sono stati messi all’incanto. La sua vita è stata segnata da una madre che si tolse la vita in giovane età e da matrimoni brevi e spesso combinati per motivi economici.
Dalla scomparsa prematura della madre, che si tolse la vita quando lei era ancora bambina, alle numerose quanto brevi unioni, spesso dettate dalla mera convenienza (quella con Cary Grant fu ribattezzata «cash and Cary») fino alla morte dell'unico figlio e la dipendenza dall'alcool, l'esistenza della donna fu segnata dall'agio estremo così come da problemi di salute mentale. Se la sua turbolenta vita privata alimentò le cronache mondane dell'epoca, fu però la sua passione per i gioielli da Mille e una notte a farne un personaggio ancora adesso leggendario. Non si limitò, infatti, ad acquistare collane, anelli e tiare,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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