la triste storia dei gioielli appartenuti a barbara hutton la miliardaria collezionista di preziosi finita sul lastrico

Notizia in breve

I gioielli appartenuti a Barbara Hutton sono stati venduti all'asta dopo che la collezionista è finita sul lastrico. La donna, figlia di una milionaria, aveva perso la ricchezza e i beni di famiglia, tra cui i preziosi, che sono stati messi all’incanto. La sua vita è stata segnata da una madre che si tolse la vita in giovane età e da matrimoni brevi e spesso combinati per motivi economici.