La nazionale spagnola è arrivata al Palazzo della Zarzuela, residenza della casa reale, per il ricevimento dopo la vittoria dei Mondiali. Il re Felipe si è congratulato con i giocatori: "È stata una vittoria epica - ha affermato -. È stato un privilegio e un piacere per noi quattro, ieri sera, vedervi giocare la finale e poter festeggiare con voi quel momento in cui avete alzato la coppa, con immensa gratitudine da parte di tutta la Spagna". "Dopo 16 anni, grazie a voi, la Spagna è di nuovo campione del mondo di calcio - ha aggiunto -. Avete sofferto, tornate un po' malconci e stanchi, avete incassato qualche critica, ma cos'è tutto questo rispetto alla gioia di portare a casa la coppa?". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La Spagna da re Felipe: "Epico, un privilegio festeggiare con voi"

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