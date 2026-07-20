La nazionale spagnola ha vinto la finale dei Mondiali di calcio 2026 contro l’Argentina, al MetLife Stadium. La squadra ha dominato l’incontro, con numerosi tiri in porta e una buona resistenza collettiva. La vittoria ha portato alla conquista della seconda stella per la Spagna. Tra i protagonisti della partita ci sono stati Lamine Yamal e l’allenatore Luis de la Fuente. La partita si è conclusa con una vittoria al cardiopalma.

CAMPIONI DEL MONDO! La Spagna ha sconfitto l’Argentina di Leo Messi in una finale al cardiopalma al MetLife Stadium. La squadra di Luis de la Fuente ha dominato l’incontro in ogni momento grazie alla resistenza collettiva e ai numerosi tiri in porta. Dopo un primo tempo molto equilibrato e un tempo supplementare ad alta tensione in cui è stato annullato un gol di Nico Williams, un gol decisivo di Ferrán Torres nella seconda parte dei tempi supplementari ha reso giustizia alla squadra spagnola. È la seconda Coppa del Mondo nella storia della nazionale maschile, sedici anni dopo il titolo conquistato in Sudafrica nel 2010. Il titolo colloca definitivamente questa generazione nell’olimpo del calcio mondiale, chiudendo un ciclo brillante dopo gli Europei del 2024. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - La Spagna conquista la sua seconda stella! Il successo di Lamine Yamal e Luis de la Fuente ai Mondiali di calcio 2026

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