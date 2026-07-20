Il Comune avrebbe dovuto essere al corrente delle locazioni turistiche create all’interno degli appartamenti di proprietà dell’Asp fiorentina, secondo quanto affermato da un rappresentante dell’Unione Inquilini. La vicenda riguarda le scelte considerate discutibili riguardo alla mission e al funzionamento di queste locazioni. La polemica si concentra sulla gestione e sulla trasparenza delle operazioni, con un focus sulla responsabilità delle decisioni adottate in passato. Nessuna delle parti coinvolte ha ancora fornito commenti ufficiali.

Non sembra sorpreso Giuseppe Cazzato, dell’Unione Inquilini e un passato nei servizi sociali, del bubbone esploso su Montedomini e sulle locazioni turistiche nate tra le mura di appartamenti di proprietà dell’Asp fiorentina. Cazzato, che idea si è fatto? "La questione è vecchia". Si spieghi meglio.. "Negli anni ’90 ci fu un piano di alienazioni da parte di Montedomini che portò allo sfratto di molti anziani in centro. All’epoca organizzammo proteste e blocchi stradali, ma la vendita andò avanti". Su via Vacchereccia invece? "Quello è un lascito dei due fratelli Fusi, Giovanni e Silvio, destinato ad aiutare persone in difficoltà, famiglie numerose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mission e il cortocircuito: "Sono scelte discutibili . Il Comune doveva sapere"

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