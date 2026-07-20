A Vallombrosa, in provincia di Firenze, un bambino cerca di far volare un aquilone durante una giornata estiva. Nonostante il vento quasi assente, il bambino corre e il padre gli dà indicazioni su come gestire il filo. La scena si svolge in un ambiente tranquillo, immerso nel verde, con un clima fresco tipico della zona in questa stagione. Nessun altro evento o dettaglio è stato segnalato in questa occasione.

Reggello (Firenze), 20 luglio 2026 – Non c'è molto vento, ma quel bambino prova comunque a far volare l'aquilone. Corre, il padre gli spiega come fare. Dietro c'è una signora seduta su una sedia pieghevole portata da casa. Legge un libro. Un uomo, steso su un telo grande, quadrato, di quelli da portare in spiaggia, si riposa. Dorme, con il cappello a coprire gli occhi. Sono solo alcune delle persone, tante, tantissime famiglie che hanno deciso di scappare dal caldo infernale della città, di Firenze, per rifugiarsi in quel paradiso verde, calmo e fresco che è Vallombrosa. Tutti a riposarsi nel pratone di Vallombrosa. Famiglie con bambini, coppie più o meno giovani, escursionisti in tenuta da trekking. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La felicità intatta a Vallombrosa, dove l’estate ritrova il fresco (e la lentezza)

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