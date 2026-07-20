La federcalcio argentina rompe il silenzio | L' orgoglio sarà il nostro motore
Ieri sera si è disputata la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. La squadra iberica ha mantenuto il controllo del gioco per tutta la partita, riuscendo a segnare un gol nei tempi supplementari. Il gol decisivo è stato segnato da Ferran Torres. La nazionale argentina ha concluso la gara con una sconfitta per 1-0. La Federcalcio argentina ha commentato che l’orgoglio sarà il loro motore, ma non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali.
Ieri sera la Spagna e l'Argentina hanno disputato la finalissima del Mondiale 2026. La nazionale iberica ha segnato l'andamento del match con un continuo dominio rosso, sbloccando e vincendo la partita per 1-0 grazie a un gol decisivo di Ferran Torres nei tempi supplementari. Nonostante l'enorme delusione della finale persa e la profonda frustrazione per non aver quasi mai inquadrato la porta avversaria, l'Associazione del Calcio Argentino (AFA) ha immediatamente diramato un comunicato ufficiale. La Federazione, a nome dei giocatori, dello staff tecnico e di tutta la dirigenza, esprime il suo più profondo ringraziamento a ogni tifoso che ha accompagnato la squadra durante l'intera rassegna iridata americana. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it
Notizie e thread social correlati
“Il nostro Michael…”. Schumacher, la moglie Corinna rompe il silenzioLa moglie di Schumacher ha rotto il silenzio, parlando pubblicamente per la prima volta dopo anni.
Leggi anche: “Il nostro Michael…”. Schumacher, la moglie Corinna rompe di nuovo il silenzio
Si parla di: Italia, sul possibile ritorno in Nazionale parla chiaro Antonio Conte.
La Federcalcio argentina finisce nel mirino dell'FBI: c'entrano transazioni svolte negli USAL'AFA è stata messa nel mirino dell'FBI per transazioni finanziarie svolte negli Stati Uniti. Il tutto in pieno Mondiale. Caos intorno alla Federcalcio argentina in pieno Mondiale. L'AFA sarebbe finit ... tuttomercatoweb.com
Scandalo in Argentina, presunta corruzione nella Federcalcio: cosa rischia la nazionale a pochi mesi dal Mondiale 2026A pochi mesi dall'inizio del campionato Mondiale, la Federcalcio argentina è costretta a far fronte alle accuse di corruzione mosse dal governo Milei che, attraverso il ministero della giustizia, ha ... corrieredellosport.it