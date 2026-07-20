La federcalcio argentina rompe il silenzio | L' orgoglio sarà il nostro motore

Notizia in breve

Ieri sera si è disputata la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. La squadra iberica ha mantenuto il controllo del gioco per tutta la partita, riuscendo a segnare un gol nei tempi supplementari. Il gol decisivo è stato segnato da Ferran Torres. La nazionale argentina ha concluso la gara con una sconfitta per 1-0. La Federcalcio argentina ha commentato che l’orgoglio sarà il loro motore, ma non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali.